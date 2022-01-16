سد برازيلى على وشك الانهيار بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو

فاطمة شوقى

تضرب الامطار الغزيرة البرازيل، حتى أصبح هناك سد برازيلى على وشك الانهيار بسبب تلك الامطار الغزيرة ، ووأصبحت 145 مدينة فى حالة طوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الارضية والاضرار التى لحقت بالبنية التحتية.

وأشارت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية إلى أنه تم تسجيل 10 الاف نازح خلال الـ 24 ساعة الماضية. هناك بالفعل 377 بلدية أعلنت حالة الطوارئ في الولاية

وتستمر الأمطار الغزيرة في ولاية ميناس جيرايس في إجبار العائلات على مغادرة منازلهم. وبحسب نشرة الدفاع المدني الأخيرة للدولة ، فإن 45815 شخصًا بلا مأوى و 6664 بلا مأوى. حتى الآن ، أعلنت 377 بلدية ، أي ما يقرب من نصف الولاية ، حالة الطوارئ.

منذ بداية موسم الأمطار ، الذي بدأ هذا العام في أكتوبر ، أي قبل شهر من المعتاد ، فقد 25 شخصًا حياتهم بسبب الأمطار وعواقبها. وكانت البلدية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات هي برومادينيو ، حيث سجلت خمس وفيات ، وسجلت 18 مدينة ضحايا.

وصلى البابا فرانسيس اليوم الأحد في الفاتيكان من أجل ضحايا الفيضانات الأخيرة في عدة ولايات برازيلية بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا بعد صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس "أعبر عن قربي من الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من البرازيل في الأسابيع الأخيرة".

قدم فرنسيس صلاته "خاصة للضحايا وعائلاتهم ولكل من فقدوا منازلهم" ، وطلب من "الله أن يدعم جهود أولئك الذين يقدمون المساعدة".

تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة ووقع العشرات من الضحايا في البرازيل ، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية. بعد أن ضرب باهيا بشدة ، مع ما لا يقل عن 25 حالة وفاة مؤكدة ، وضربت الأمطار الغزيرة أيضًا ولايتي ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو ، حيث كان هناك ضحايا ومئات النازحين.