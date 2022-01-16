اليوم السابع
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ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلال السامة بعد وفاة طفلتها بالحوامدية

الأحد، 16 يناير 2022 01:47 م
ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلال السامة بعد وفاة طفلتها بالحوامدية انتحار ربة منزل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهت ربة منزل حياتها في الحوامدية، بتناول حبة حفظ الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية بعد وفاة طفلتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تناولها مادة سامة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات ومناظرة الجثة، وتبين أن ربة منزل كانت تمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة، بعد وفاة طفلتها، وأنها حاولت الانتحار سابقا إلا أن أفراد أسرتها كانوا ينقذونها، حتى غافلتهم وتناولت حبة حفظ الغلال السامة، مما أسفر عن وفاتها.
 
بمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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