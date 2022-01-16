رئيس وزراء اسرائيل: نتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن فى كنيس يهودى بتكساس

كتب أحمد علوى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت أنه يتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

ونشر بينيت تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس... نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ".

I am closely monitoring the hostage situation taking place in Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas.



We pray for the safety of the hostages and rescuers. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 15, 2022

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على "تويتر" إن تل أبيب تراقب عن كثب احتجاز الرهائن.

وتابع: "لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض".

Our thoughts and prayers are with our brothers and sisters being held at Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 15, 2022