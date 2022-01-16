اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 12:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اسرائيل: نتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن فى كنيس يهودى بتكساس

الأحد، 16 يناير 2022 12:41 ص
رئيس وزراء اسرائيل: نتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن فى كنيس يهودى بتكساس رئيس وزراء اسرائيل
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت أنه يتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

ونشر بينيت تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس... نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ".

 

 

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على "تويتر" إن تل أبيب تراقب عن كثب احتجاز الرهائن.

وتابع: "لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل".

 

 


رئيس وزراء اسرائيل

اسرائيل

احتجاز رهائن فى تكساس

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة