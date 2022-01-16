درجة الحرارة الآن.. سقوط للأمطار وانخفاض فى درجات الحرارة بورسعيد..لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، لسقوط أمطار غزير على كافة أنحاء محافظة بورسعيد.

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، سقوط متوسط للأمطار يصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة، بالتزامن مع هبوب خفيف للرياح الباردة على كافة أنحاء المحافظة

استمر سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة بورسعيد، منذ طلوع الشمس وانقطع ثم عاد مرة أخرى قبل الظهيرة بسقوط غزير للإمطار على كافة أنحاء المحافظة.

وعزف الصيادون عن ممارسة حرفتهم نظرا لإرتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية داخل مياه البحر تحول دون حصد الأسماك في الشباك.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أكدت فيه وجود طقس شديد البرودة ليلة أمس بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري دون 8 درجات علي القاهرة وتصل الي 0 علي مرتفعات كاترين؛ ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة علي السواحل الشمالية وسيناء.

كما أكدت على وجود فرص الأمطار القائمة علي كافة الأنحاء الشمالية، وتكون متفاوتة الشدة من الساحل حتي شمال الصعيد ؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.