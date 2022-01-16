تقرير إيطالي: 71٪ من القنوات الاجتماعية ترجح ترشح رئيس الوزراء للرئاسة

فاطمة شوقى

كشف تقرير حديث أجرته مجموعة "أدنكرونوس" الإيطالية عن أن اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي من بين أكثر الأسماء المذكورة في محادثات الإيطاليين على الشبكات الاجتماعية حول انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، إذ استقطب 71 % من هذه المحادثات.

وتناول تصنيف القادة الأكثر إثارة للنقاش، بجانب "سحابة كلمات" للكلمات الأكثر استخدامًا والمرتبطة بانتخاب رئيس الدولة الجديد، ومنها تم استخراج الأسماء التي خلقت النقاش والتفاعل بين مستخدمي الشبكة أكثر من غيرها، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية للأسبوع الماضي من 5 إلى 12 يناير الجاري .

كما شهد التحليل 1121 قناة على فيس بوك وتويتر وانستجرام، والموجودة على المنصة أصلا، كما أضيف إليها بحث عن طريق الكلمات الرئيسية وعلامة التصنيف على المنصتين الأخيرتين، ليبلغ عدد المنشورات التي ورد فيها انتخاب رئيس الدولة الجديد 33 ألف تعليق، ونتج عنها 8 آلاف تعليق ومليون و600 ألف كلمة ذات صلة.

يذكر أن الكثيرين أن ماريو دراجى 74 عاما هو المرشح المثالى ليصبح رئيس الدولة الجديد، ولكن العقبة الرئيسية، هى أن رحيله عن الحكومة من المحتمل أن يتسبب فى تفجير التحالف الغير متجانس الذى يدعمه حاليا، مما يؤدى بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فى لحظة حساسة.

وأبدى دراجي رغبته في أن يصبح رئيساً لينهي بذلك فترة حكومته التي استمرت 11 شهراً، ويترك البلاد أمام اختيار إما تنصيب رئيس وزراء جديد أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة قبل عام من الموعد المحدد.

ولكن لا يوجد ما يضمن حصول دراجي الذي كان محافظاً للبنك المركزي الأوروبي، والبالغ من العمر 74 عاماً، على هذا المنصب.