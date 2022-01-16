تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم .. 1000 جنيها للأسمنت

كتب - إسلام سعيد

أعلنت أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت في أغلب الشركات الأمر الذي يجعل السعر النهائي للمستهلك مستقر عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر.

وكشفت في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيها في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 وهو أقصى سعر للمسهلك.

وبشأن أسعار الحديد أعلن أحمد الزيني رئيس الشعبة، أن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيها، لافتاً إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيها تسليم أرض المصنع.

الموانئ المصرية تستقبل الأسبوع القادم 150 ألف طن بيليت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي من شأنه الاسهام في خفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بحسب "الزيني"، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.