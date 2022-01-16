اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 04:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تخصصات وشروط التقدم للإعلان عن المنح التنافسية المقدمة من الصين

الأحد، 16 يناير 2022 04:00 ص
تعرف على تخصصات وشروط التقدم للإعلان عن المنح التنافسية المقدمة من الصين وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التعليم العالى عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسى 2022/2023، للحصول على درجة الدكتوراه.
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع تخصصات الحصول على الدكتوراه من هه المنح وشروط التقدم لها .
 
تشمل المنح الحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).
 
ويشترط في التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها: 
1 -ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1/9/2021
 
2 - أن يكون المرشح مصري الجنسية، ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.
 
3 - أن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها.
 
4 - ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.
 
5 -ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021) .
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

الصين

قطاع البعثات

المنح الدراسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع السفير الألمانى بالقاهرة

الأحد، 09 يناير 2022 03:02 م

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني الجديد لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي

الأحد، 09 يناير 2022 02:36 م

وزير التعليم العالى يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية دعم التعاون

الإثنين، 03 يناير 2022 03:39 م

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والتكنولوجى مع كوريا الجنوبية

الإثنين، 03 يناير 2022 10:10 ص

كيف يرى وزير التعليم العالى "قانون تنظيم الجامعات" بعد موافقة النواب عليه؟

الإثنين، 03 يناير 2022 03:00 ص

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بالجيزة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة