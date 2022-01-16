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تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوجته في دار السلام لـ 19 مارس

الأحد، 16 يناير 2022 11:47 ص
تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوجته في دار السلام لـ 19 مارس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل  محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام لجلسة 19 مارس المقبل.
  
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.
 
كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغاً بوجود جثة لسيدة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

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