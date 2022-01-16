اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
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النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في التجارة

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في التجارة أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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 تباشر النيابة العامة، اليوم التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة السيارات وقطع الغيار.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة السيارات وقطع غيار السيارات إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليون جنيه.

 

 وأضافت التحريات بأن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار وتجارة قطع غيار السيارات، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير السيارات.

وأكدت التحريات ومعلومات مديرية أمن القاهرة تضرر 3 أشخاص  من (أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وقدم أحد المُبلغين شيك بنكي لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

أسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأقوال المجني عليهم وأضاف بقيامه بارتكاب عدد من وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

 

 

 


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