اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة العلمية بتونس: "كورونا" سيتخذ منحى تنازليا بعد بلوغ ذروته الأسبوع المقبل

الأحد، 16 يناير 2022 12:14 م
اللجنة العلمية بتونس: "كورونا" سيتخذ منحى تنازليا بعد بلوغ ذروته الأسبوع المقبل كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة كورونا ومدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته سيتخذ منحى تنازليا بعد بلوغ ذروته الأسبوع المقبل.

وقال الهاشمي في تصريحات اليوم الأحد، إن متحور "أوميكرون" انتشر بدرجة كبيرة، لكنه لا يمثل خطورة مثل المتحورات السابقة خاصة متحور دلتا، مضيفا أن هذه الموجة ستكون الأخيرة مقارنه بالموجات السابقة التي تم تسجيلها وعدد الأشخاص الذين تلقوا عمليات التلقيح والجرعات التعزيزية.

وأضاف أنه "شخصيا لا يتوقع تسجيل موجة أخرى من (كورونا) ما لم يبرز أي متحور جديد في علاقته بمدى قدرته على تفادي المناعة التي تم اكتسابها خلال عمليات التلقيح أو بالإصابة بالفيروسات"، موضحا أنه لا يوجد أي ضغوط حالية على المستشفيات، في ظل ارتفاع عدد المقيمين بنسب ضعيفة، وهو ما يبين أن متغير "أوميكرون" سريع الانتشار، لكن نسبة الحالات الخطيرة ضئيلة وتخص الأشخاص الذين يعانون خاصة من أمراض مزمنة.

 


تونس

كورونا

اصابات كورونا

لقاح كورونا

أوميكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة