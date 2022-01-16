الكهرباء: مرور كشافى شعاع على على العدادات مسبوقة الدفع بجانب التقليدية شهريا

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق الموظف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية فى متابعة العدادات مسبوقة الدفع لدى المشتركين لضمان عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب ، موكدا أن هناك بعض المواطنين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يعتقدون أن كشاف شعاع ليس من حقهم المرور على العداد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بشكل دورى نتيجة اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتا إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن بهذه العدادات وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.

وأوضح حمزة، أن هناك حاليا ما يقرب من 12 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنويًا وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.