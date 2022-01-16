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الصحة: 41% نسب تواجد المرضى بالعناية المركزة و23% على "تنفس صناعى"

الأحد، 16 يناير 2022 05:25 م
الصحة: 41% نسب تواجد المرضى بالعناية المركزة و23% على "تنفس صناعى" الدكتور خالد عبد الغفار
كتب محمد عبد المجيد - أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هناك حالات تحتاج لعلاج زائد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضا أنه من المهم في ظل ظهور الأعداد بشكل كبير أننا راصدين للحالات التي تدخل المستشفيات فيما يتعلق بالأسرة الداخلية 9 % ، و41 % للعناية المركزة ، و23 % في أجهزة التنفس الصناعى.
 
وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى، أن هذه النسب في الحدود الآمنة للغاية فيما يخص المستشفيات، وهذا يؤكد كفاءة المنظومة الصحية في استيعاب الحالات بشكل كبير نحن مستعدين لها .
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة " فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي.
 
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
 
 

وزارة الصحة

الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالى

كورونا

فيروس كورونا

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