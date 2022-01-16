السفينة TENGDA تغادر سفاجا إلى أندونيسا وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، مغادرة السفينة TENGDA ميناء سفاجا البحري وعلي متنها قرابة 38 الف طن فوسفات متجه الي اندونيسيا، وتم تداول 276 طن بضائع عامة ومتنوعة و304 شاحنة و 31 سيارة بموانئ الهيئة اليوم.

وشملت حركة الواردات 276 طن بضائع عامة و 127 شاحنة و 21 ملاكي 13 سفن علي ارصفة الموانئ، وحيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة 19 ملاكي .

كما غادرت السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 96 شاحنة 7 ملاكي والسفينة TENGDA بحمولة 37765 طن فوسفات متجهة الي اندونسيا .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم استقبال 28 شاحنة بحمولة 276 طن و 2 ملاكي.