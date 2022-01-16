الحضرى يعلن نيته التنازل.. أسرة المتهم بالاعتداء على شدوى ترد (فيديو)

كتب: إيهاب المهندس

قدم اليوم السابع بثا مباشرة عن قضية ابنة عصام الحضري، وكواليس التحقيقات مع فرد الأمن، بعدما أعلن حارس مرمى الأهلي الأسبق نيتهم التنازل.

وأعلن أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها، لذا وجب التنبيه بالتحقق دائماً من دقة الخبر من مصدرها واحترام الحق في الخصوصية.