اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 04:00 م
أكرم القصاص
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الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب

الأحد، 16 يناير 2022 02:49 م
الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حققت قوات الجيش اليمني انتصارات كاسحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب بعد أن كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكرت (الفضائية) اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة.

وقال أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني إن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوبي محافظة مأرب وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل (الفليحة) وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي.

 


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جبل الفليحة

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