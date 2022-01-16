الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب

وذكرت (الفضائية) اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة.

وقال أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني إن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوبي محافظة مأرب وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل (الفليحة) وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي.