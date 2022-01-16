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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شباب أبو جبل لتنمية المجتمع المحلى بالقليوبية

الأحد، 16 يناير 2022 04:34 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شباب أبو جبل لتنمية المجتمع المحلى بالقليوبية الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 13 الصادر بتاريخ 16 يناير سنة 2022، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية بشأن قيد جمعية شباب أبو جبل لتنمية المجتمع المحلي.

ونص القرار على أنه طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ولائحته التنفيذية وبناءا على مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات، قسم التسجيل والشهر بالمديرية فى هذا الشأن، تقرر قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بشرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم 2637 اعتبارا من 17/10/2021.

ويعد ميدان عمل الجمعية تقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية والدينية والأنشطة الصحية ورعاية الطفولة والأمومة، وذلك عن طريق تقديم المساعدات المادية والعينية للفقراء والمحتاجين والمرضى فى مختلف المناسبات، وكفالة الأيتام، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات، وفتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وفتح فصول محو الأمومة، وإقامة دور حضانة ومستوصف طبى خيري، والمساهمة فى بناء وتعمير المساجد، وشراء سيارة لتكريم الإنسان وشراء المقابر.

وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل وفقا للمادتين (45 و 46) من أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 من القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة بدران رقم شهرها 2350 لسنة 2016.

 

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الوقائع المصرية

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