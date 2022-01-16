الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية جمعية الجزاير التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بالإسكندرية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر رقم 13 بتاريخ 16 يناير سنة 2022، ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الجزاير التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بمحافظة الإسكندرية

وقررت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الجزاير التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بناحية الجزاير مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية والمسجلة تحت رقم 83 بتاريخ 25/8/1981 والمعاد إشهارها تحت رقم (260 ت.أ.هـ) بتاريخ 6/11/1989 محافظة الإسكندرية انعقادا قانونيا صحيحا، بالإجماع على تعديل المادة (52) من النظام الداخلي للجمعية.

وجاء تعديل المادة (52) من النظام الداخلي للجمعية، على أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة عن مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاوني هو عشرون ألف جنيه سنويا. كما يمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ عن كل جلسة كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بحيث لا يقل ما يحضره العضو عن 10 جلسات سنويا وبحد أقصى 24 جلسة سنويا ويتم تحديد قيمة بدل الجلسة طبقا لقرار الجمعية العمومية العادية سنويا واعتماد الجهة الإدارية لذلك. كما يتم صرف بدل انتقال لعضو مجلس الإدارة طبقا لقرار الجمعية العمومية.