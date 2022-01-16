الجامعة العربية تدعو أعضائها للتعرف على عقبات الانضمام لاتفاقية تنظيم نقل الركاب

بيشوى رمزى

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية.

وفي هذا السياق قامت الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، وتضم هذه اللجنة المكونة من ثماني دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

كما ستصدر عن اللجنة توصيات يتم رفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر في إقرارها بما يساهم في تفعيل الاتفاقية.