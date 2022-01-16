التوصل لهوية ربة منزل وطفل لقيا مصرعهما في حادث بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية ربة منزل وطفل صدمتهما سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تبين أن المتوفية تدعى " م.ص" 39 سنة ربة منزل، والطفل الذي كان بصحبتها يدعى "ي.ع" 9 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد العام.

وصدمت سيارة ملاكي ربة منزل وطفل بطريق إسكندرية الصحراوي ما أسفر عن مصرعهما، وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بربة منزل وطفل، مما أسفر عن مصرعهما، وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق، وشملت قائمة الوصايا:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.