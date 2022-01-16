الأمن المغربى يعتقل متهم بقتل سائحة فرنسية فى تزنيت

أعلنت السلطات الأمنية المغربية في ولاية أغادير اعتقال متهم بقتل سائحة فرنسية والشروع في قتل سائحة أخرى بلجيكية.

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الموقوف البالغ من العمر 31 سنة من إقليم كلميم يعاني اضطرابات نفسية، وكان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية بتزنيت.

وأشارت إلى أنه حاول الانتحار في منزل والديه في بوزكارن سنة 2012.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها إن كاميرات مراقبة محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وثقت عملية قتل المشتبه به للسائحة الفرنسية طعنا بسلاح أبيض.

وأشارت إلى أنه اعتدى على زبائن مقهى بالشريط الساحلي وتمكن من إصابة سائحة بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أنه تم توقيفه بمدينة أكادير بعد هذه الحادثة.

وتابعت أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".