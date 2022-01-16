استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" فى أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 78 ألفا و22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و913 ألفا و473 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 115 ألفا و572 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 4 آلاف و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 687 ألفا و984 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و281 حالة وفاة

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل 104 حالات إصابة محلية و61 حالة إصابة قادمة من الخارج، خلال 24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، ليستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة التي سجلتها الصين منذ بدء الجائحة عند 4 آلاف و636 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 104 آلاف و745 إصابة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 آلاف و793 حالة إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و316 ألفا و408 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و916 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بلغت 39 ألفا و4 حالات إصابة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و168 ألفا و379 إصابة. كما سجلت الوزارة، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 52 ألفا و858 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 27 ألفا و179 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10 ملايين و774 ألفا و304 إصابات. كما أفاد المقر بتسجيل 723 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الفترة نفسها، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 320 ألفا و634 حالة وفاة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و127 حالة وفاة ناجمة عنه على مدار اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و748 ألفا و79 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 98 ألفا و195 حالة وفاة.

وسجلت بولندا 16 ألفا و896 إصابة ووفاة 429 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 298 ألفا و375 حالة والوفيات إلى 102 ألفا و270 حالة.

وسجلت المكسيك 44 ألفا و293 إصابة ووفاة 195 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و302 ألفا و69 مصابا والوفيات إلى 301 ألفا و107 حالات.

وسجلت بلجيكا 31 ألفا و678 إصابة ووفاة 23 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و410 ألفا و731 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و612 حالة.