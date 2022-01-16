إصابة سيدة وشخص باشتباه نزيف بالمخ فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت ربه منزل ورجل فى حادث تصادم بطريق الزقازيق – القنايات أمام بنزينة بذات الناحية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول كل من: نصر أ ، 70 عاما، مقيمة بقرية الصوفية، ومحمد ع ، 62 عاما، مقيم بقرية الصوفية، مصابين باشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهم لحادث بطريق الزقازيق – القنايات أمام البنزينة، إثر تصادم سياره ملاكى بسيارة نقل.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بمستشفى الأحرار التعليمى وجارى تحرير محضر بالواقعة.