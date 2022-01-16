إصابة سائق وعامل في مشاجرة بينهما بسبب علاقة الأول بشقيقة الثاني بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عامل وسائق في كرداسة، وتبادلا الاعتداء على بعضهما البعض، ما أسفر عن إصابتهما، بسبب وجود علاقة بين السائق وشقيقة العامل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مشاجرة بين شخصين وإصابتهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب اتهام العامل للسائق بوجود علاقة تربطه بشقيقته، وخلال المشاجرة تبادلا الاعتداء، ما أسفر عن إصابتهما. تحفظ رجال المباحث على الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.