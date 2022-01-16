إزالة 90 اعلان ولوحة مضئية بدون ترخيص من شوارع الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة عدد 90 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال اليومين الماضيين بواقع 14 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد 25 إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد 15 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 13 إعلان بمركز ومدينة ههيا وعدد 16 إعلان بحى ثان الزقازيق وعدد 1 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.