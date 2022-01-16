إزالة 20 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمدينة إسنا فى الأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة لازالة التعديات فى المهد بقرية النمسا جنوب غرب المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة "حرم الري" التعديات على مساحة قدرها 445 متر مربع وعبارة عن أسوار بالطوب اللبن والطين وأكشاك خشبية، حيث شارك فى الحملة كلا من المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، والمقدم اسلام عبد اللطيف نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث، والأمن المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة نظافة بقيادة نائب رئيس المدينة عبد الرحيم طايع، للعمل على رفع الإشغالات والقمامة، من أمام المدارس ولجان الامتحانات، ونجحت الحملة في رفع 500 كيلو قمامة ومخلفات صلبة بمساحة 300 متر أمام المدارس التالية: - "مدرسه اسنا الإعدادية بنات بشارع عرابي، ومدرسه ناصر الابتدائية بشارع النزهه، ومدرسه مستعمره الري بمنطق الري هويس القديم، ومدرسه الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية".



إزالة 20 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمدينة إسنا



ازالة التعديات على املاك الدولة جنوب الاقصر



جانب من إزالة التعديات بمدينة إسنا