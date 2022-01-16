إزالات لتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق بين كافة الأجهزة من خلال المتابعة الميدانية الدورية لرصد هذه الحالات وإزالتها فى المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على أملاك الدولة وصون الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى إزالة عددًا من مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزارعية وأملاك الدولة بحى شرق والقوصية والفتح وساحل سليم.

كان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات لافتًا إلى متابعته الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول والرصد المستمر لأى حالات جديدة وإزالتها فى المهد قبل تفاقمها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط برئاسة أيمن محروس رئيس الحى قد شنت حملة لرصد مخالفات البناء وإزالتها فى المهد وتم فك شدة خشبية للدور الأرضى بشارع العقول بمنطقة الوليدية بمشاركة مروان ابرهيم والشاذلى محمد نائبا رئيس الحى ومسئولى الاشغالات والتعديات.

كما قامت حملة برئاسة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة نواب المركز لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وتم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بعزبة أحمد محمد حوض الحسنة التابعة لقرية بنى صالح كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية فى حوض الطبال بقرية بنى هلال التابعة للوحدة المحلية بمير وتم الإزالة بمعرفة رئيس الوحدة المحلية.

وفى مركز الفتح نفذت الوحدة المحلية بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز حملة لإزالة المخالفات فى المهد حيث تم إزالة 3 مخالفات منها مخالفة على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف بقرية بنى مر، كما تم تنفيذ إزالة تعدى على أرض زراعية بنجع رويشد على مساحة قيراط تقريبا بعرب مطير فضلا عن تنفيذ إزالة مخالفة بالبناء بالبلوك على مساحة قيراط بقرية الفيما وفك أعمدة الدور الثانى علوى بقرية بصرة على مساحة قيراط تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بمشاركة أسامة كامل وأشرف فوزى نائبا رئيس المركز ورؤساء قرى بنى مر وعرب مطير وبصره ومسئولى الإدارة الهندسية والمتابعة والإزالات والزراعة والتنظيم بالمركز.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم حملة برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز وبمشاركة نواب المركز وتم إزالة تعدى على أملاك دولة بناحية قرية الغريب وقامت رئاسة المركز بإستخدام معداتها لإزالة التعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.