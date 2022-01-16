أمطار على الإسماعيلية وانخفاض شديد في درجة الحرارة.. فيديو وصور

الإسماعيلية السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، خلال تعرضها لأمطار على كافة أنحاء المحافظة، مع تعرض المحافظة لانخفاض شديد في درجة الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 17 درجة.

ورفع ديوان عام محافظة الإسماعيلية، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وبورسعيد الصغرى 11 العظمى 17، ودمياط الصغرى 10 والعظمى 17، والزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17، والسويس الصغرى 10 والعظمى 17، والعريش الصغرى 09 والعظمى 15 درجة.