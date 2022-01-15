82 ألفا و759 تلميذا أدوا امتحان الصف الرابع ببنى سويف بـ678 مدرسة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021/2022،والتي انطلقت اليوم "السبت" بامتحانات الصف الرابع الابتدائي،حيث يؤدى الامتحان 82 ألف و759 تلميذاً وتلميذة في 678 مدرسة( رسمى، عربي، لغات ، خاص)، وذلك بالتزامن مع امتحانات الصف الأول الإعدادي"التي بدأت أيضاً اليوم"، والبالغ عددهم 65 ألف و730 طالباً وطالبة ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في المواد التي لا تضاف للمجموع " الكمبيوتر والتربية الدينية"، بينما يؤدى غدا طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في نفس المواد التي لاتضاف إلى المجموع.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، لاستعراض سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعدبين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات،وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأشارعبد التواب، إلى جولته اليوم بتفقد لجان الامتحانات ببعض المدارس، والتي بدأت بامتحان مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي طبقاً للمنظومة التعليمية الجديدة، بالتزامن مع امتحانات الصف الأول الإعدادي، يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي العلوم والجبر والإحصاء، وذلك "بالتناوب"مع امتحانات الصف الثاني الإعدادي المقرر انطلاقها غدا الأحدبامتحان اللغة العربية والحاسب الآلي والبالغ عددهم 63 ألف و756 طالباً وطالبة في 434 مدرسة وتجول وكيل الوزارة داخل اللجان، للاطمئنان على مستوى الامتحان وجود الطباعة مؤكدا ضرورة إعداد كشوف الملاحظة مسبقاً وتصحيح المواد أول بأول والتأكيد على غلق الأبواب وعدم تواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد المعوقات التي تواجه الامتحانات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، فضلا عن التأكيد على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان.