وكالة إيرانية: معالجة نقاط الخلافية فى مفاوضات فيينا النووية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن مصدر مطلع قوله إن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات رفع العقوبات بفيينا قد عولجت "فيما تتباحث الوفود حاليا حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: أن "المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها الى عبارات وإدراجها في الوثيقة".

وتابع: "تمت معالجة الكثير من الأقواس ذات الصلة بالعقوبات والقضايا النووية والعمل جار حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل".

وبشأن التسلسل أوضح أن "هذه المسألة تتمثل بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق عام 2015، معتبرا "هذه الاجراءات بحاجة الى التحقق منها" وأضاف: "نحن نناقش التفاصيل وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات لكنه ضروري تماما للوصول إلى هدفنا".