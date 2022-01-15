اليوم السابع
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وزير التموين: لن نعترف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد عام

السبت، 15 يناير 2022 01:07 م
وزير التموين: لن نعترف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد عام وزير التموين
كتب سمير حسنى - تصوير خالد كامل

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كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن مدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، قائلا: "هناك مرحلة انتقالية حتى عام"، لكن سيظل اعتماد الدمغة التقليدية "القلم" بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر"، وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية".

 

وردًا على سؤال حول موقف المواطنين الذين يمتلكون مشغولات غير مدموغة، قال الوزير في تصريحات تليفزيونية: "اعتقد اللى عنده دهب كله مدموغ لسبب انه بيشتريها من تاجر ، والتاجر بيتعامل مع مصلحة الدمغة والموازين، أما السبائك فيتوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في العبور والجمالية لتقديم طلب ويتم الحصول على رسوم بسيطة".

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمجوهرات لتنظيم معرض ومؤتمر عن المجوهرات فى فترة من 29 إلى 21 فبراير المقبل للإعلان عن مرحلة جديدة فى صناعة المشغولات الذهبية، حيث كان هناك معوقات لهذه الصناعة وبالتعاون بين الوزارة والدمغة والموازين وكذلك سيعقد مؤتمر فى هذه الفترة بحضور متخصصين ومصممين محليين وعالمين للإعلان عن ما يحدث فى مصر فى هذا الكيان .

وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (4)

وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (4)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (5)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (5)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (6)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (6)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (7)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (7)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (8)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (8)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (9)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (9)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (10)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (10)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (11)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (11)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (12)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (12)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (13)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (13)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (14)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (14)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (15)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (15)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (16)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (16)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (17)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (17)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (18)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (18)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (19)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (19)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (20)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (20)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (21)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (21)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (22)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (22)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (23)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (23)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (24)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (24)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (1)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (1)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (2)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (2)


وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (3)
وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (3)


وزير التموين

الذهب

المشغولات الذهبية

دمغة الذهب

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