اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 10:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مطعم بالقاهرة الجديدة يرفض التعامل باللغة العربية.. وطارق قابيل: تركته وذهبت لآخر

السبت، 15 يناير 2022 09:14 م
مطعم بالقاهرة الجديدة يرفض التعامل باللغة العربية.. وطارق قابيل: تركته وذهبت لآخر الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، على رفض مطعم بالقاهرة الجديدة استعمال اللغة العربية في التعامل مع الزبائن، مبديا استياءه، قائلا: ذهبت مع عائلتى لمطعم جديد فى أحدث مركز فى القاهرة الجديدة، وجاء لى شخص من المطعم فطلبت منه مكان يتسع لنا، أكلمه بالعربى يرد على باللغة الإنجليزية الركيكة فلم أفهم منه شيئا، أعدت السؤال مرة أخرى لمحاولة الفهم فرد بعد معاناة بالإنجليزي أيضاً، و بالتالى لم أفهم ما يريد قوله لعدم تمكنه من اللغة الإنجليزية. 
 
وتابع وزير التجارة الأسبق: قلت لك "يا سيدى أنا مصرى وانت مصرى جاوبني بالعربى"، لم يستجب فتركت المطعم وذهبت إلى مطعم آخر.. وتساءل: لماذا لا نستعمل اللغة العربية الجميلة؟ اللغة التى نزل بها كلام الله تعالى فى القرآن الكريم منذ 1400 سنة، 90٪؜ من إعلانات الطرق باللغة الإنجليزية، أغلب يافطات المحلات باللغة الإنجليزية، هل هذا رمز التحضر؟ أفهم إنه من الممكن استعمال لفظ أجنبى ل"يسعف" في وسط الحديث، لكن ان نتحدث بلغة اجنبية طول الوقت فى مصر فهذا غير مفهوم . 
 
وأضاف، على صفحته بموقع "فيس بوك"، نحن نفقد ثقافتنا وأصولنا بالتدريج للثقافات الأخرى و نضعف ارتباط أولادنا بأصولهم و بلدهم، طبعا تَعلم اللغة الإنجليزية هام للغاية للتواصل مع العالم والاستفادة من العلم الحديث و لكن لا يجب ان نفقد لغتنا و أصولنا للغرب .
 
وفى سياق متصل، طالب أصدقاء ومتابعى وزير التجارة، الإعلان عن اسم المطعم ليقاطعه كل محبى اللغة العربية، كما أعلنوا رفضهم التام لهذا الموقف .
 
منشور الوزير الأسبق
منشور الوزير الأسبق

 


اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

مطاعم التجمع

القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عصام شرف وطارق قابيل وعمرو نصار وأشرف العربى ينعون الفريق محمد العصار

الإثنين، 06 يوليه 2020 10:28 م

مصادر: المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل

الخميس، 14 يونيو 2018 11:29 ص

طارق قابيل: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تزيد التجارة بين الدول الإفريفية

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:30 م

زيارة ناجحة لطارق قابيل إلى روسيا.. توقيع عقد إنشاء المنطقة الروسية بقناة السويس.. والاتفاق على إزالة معوقات التبادل التجارى وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء.. وخطط لزيادة الاستثمارات بختام "اللجنة المصرية الروسية"

الخميس، 24 مايو 2018 12:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة