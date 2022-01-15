محافظ القليوبية يتفقد نموذج مصغر لماكينة شفط المخلفات صديقة للبيئة بغرب شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نموذج مصغر لماكينة شفط المخلفات، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن المحافظ استمع إلى شرح تفصيلي لمواصفات الماكينة، إذ تعد الماكينة ذات مواصفات أوروبية وبها وحدة شفط مدفوعة بشكل مستقل، تقوم بتحويل المركبات الصغيرة - سيارات أو تروسيكلات- إلى مكانس شفط القمامة، ورفع المخلفات الخفيفة والأتربة، خاصة فى الشوارع والمناطق الضيقة، وتعتبر نقلة نوعية كبيره في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، وأكد أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.