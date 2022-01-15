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لصوص المساكن بالشروق يعترفون: نسرقها بالتسلق عبر المواسير

السبت، 15 يناير 2022 03:33 م
لصوص المساكن بالشروق يعترفون: نسرقها بالتسلق عبر المواسير حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف لصوص بسرقة المساكن في الشروق بالقاهرة، عن طريق التسلق، وذلك بعدما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض عليهم.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم"، بأنها أثناء تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها فاستغاثت بالجيران ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- جهاز لاب توب "مجهول المصدر").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء إرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء "سيئى النية" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

 


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