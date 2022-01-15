لصوص الشقق في البساتين يعترفون: نسرقها بالمفتاح المصطنع

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين، من ضبط " 4 أشخاص"، لاثنين منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، وذلك أثناء استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم "حقيبة تحوى كمية من المفاتيح المصطنعة - كالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به - مفتاح إنجليزى - ٢ مفك" .

واعترف المتهمون ـ أمام رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ـ بشروعهم فى سرقة منزل في عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع ، كسر الكالون" بالإشتراك مع آخر "سائق" - تم ضبطه بإرشادهم - إلا أنهم إستشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار.

واعترف المتهم الأخير "سائق" بأنه نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة "يحمل جنسية إحدى الدول" وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه إتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده ، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون إرتكاب الواقعة.

وبتفتيش منزل أحدهم عُثر بداخلها على (طبنجة صوت - أوراق مالية من العملة الوطنية "فئات مختلفة" بإجمالى 54 ألف جنيه "مقلــدين").. وإعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.