لجنة الانتخابات الصومالية: تسريع الانتخابات النيابية بين 15 يناير و25 فبراير

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية، عن أن العملية الانتخابية النيابية ستستمر بشكل سريع مابين 15 يناير ولغاية 25 من فبراير، حيث يتم انتهاء انتخاب كافة مقاعد مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وبحسب الوكالة الصومالية، فإنه من المقرر أن ينتخب أعضاء لجنة الانتخابات الفيدرالية، اليوم السبت، رئيسا جديدا لهم خلفا للرئيس السابق محمد حسن عيرو الذي أقيل من منصبه في الشهر الماضي.وتجرى الاستعدادات من أجل انتخاب الرئيس الجديد للجنة.

وكان رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد، بالمؤتمر الوطني التشاورى بين القادة الصوماليين إلى جداول زمنية محددة لإجراء الانتخابات فى البلاد.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقيعن تفاؤله بمخرجات المؤتمر التشاوري لقادة الصومال من أجل إجراء انتخابات مجلس النواب بحرية وشفافة بحلول 25 فبراير المقبل.

وقال إن الانتخابات ذات المصداقية هي خطوة حاسمة وضرورية نحو سلام دائم في الصومال وأن تحقيق هذه الخطوة وحل القضايا المعلقة على نحو مستدام لا يأتي إلا من خلال التفاعل السلمي والحوار.

وحث رئيس المفوضية، القادة السياسيين الصوماليين على ممارسة ضبط النفس وتعزيز الحوار السياسي التفاعلي من أجل الاستقرار السياسي، وأن الاتحاد الأفريقي على استعداد لزيادة دعمه لجميع هذه الجهود التي ستؤدي إلى السلام والتقدم والازدهار للصومال.