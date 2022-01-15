اليوم السابع
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قوات الجيش اليمنى تواصل التقدم فى جبهات جنوب وغرب مأرب

السبت، 15 يناير 2022 06:00 ص
قوات الجيش اليمنى تواصل التقدم فى جبهات جنوب وغرب مأرب قوات الجيش اليمنى
كتب محمد جمال

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أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها حققت تقدما كبيرا في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة (مارب)، لليوم الرابع على التوالي، في إطار عملية عسكرية مدعومة من تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثى شمال غرب مارب.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا تقدمت على إثره لأكثر من 10 كيلومترات وتمكنت من تحرير مناطق واسعة باتجاه (عقبة ملعا) جنوبي المحافظة.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بسلسلة غارات تحصينات وتجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد أن المعارك ما تزال مستمرة في الجبهات الجنوبية للمحافظة وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الحوثيين.


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