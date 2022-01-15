قضايا الدولة تفتح باب التعيين لخريجي كليات القانون دفعة 2021.. إنفوجراف

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021. ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

طلبات التعيين تقبل من

خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة



قضايا الدولة تفتح باب التعيين لخريجي كليات القانون دفعة 2021

الشروط:

1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد

2- ألا يزيد العمر على 30 سنة وقت نشر الإعلان

3- يجتاز بنجاح كل الاختبارات

4- تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل الوظيفة

5 - تثبت اللياقة الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية



الأوراق المطلوبة للتعيين لخريجي كليات القانون دفعة 2021

الملفات المطلوبة:

استلام ملف التقديم نظير 600 جنيه

من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك

خلال الفترة من 29 يناير حتى نهاية يوم 10 فبراير



المستندات المطلوبة للتعيين لخريجي كليات القانون دفعة 2021

• صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع

• صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

-تسجيل طلبات التعيين على (www.sla.gov.eg) من 5 فبراير لـ 24 فبراير

- تحرير البيانات باستمارة التسجيل وطباعتها من الموقع

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة

- تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة

اعتبارًا من 26 فبراير إلى 24 مارس طبقًا لجدول سيجري نشره

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد

أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة

- جميع أصول المستندات المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.