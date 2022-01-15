فصل التيار عن عدد من المناطق والأماكن بمدينة بنى سويف على مدار الأسبوع

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك لتنفيذ برنامج أعمال الصيانة لمغذيات الجهد المتوسط والمنخفض، والتي تشمل مغذيات : المرماح ، المدارس، الرمد، التجارة ، شافعي، عزمي ، وتبلغ فترة الانقطاع 3 ساعات "من 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف فسيتم فصل الكهرباء على النحوا لتالي: يوم الأحد 16 ينايرعن مناطق "شارع المدارس، منطقة الإسكان، جزء من أرض المحلج ، مدرسة الزخرفية ، المنطقة المجاورة ،شارع بدرخان بالمرماح، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس ، مركز الإيمان للأشعة،السوق التجاري ،مبنى الري ، برج الندى" _يوم الاثنين17 يناير عن مناطق "خلف الرمد، مستشفى الرمد -،عمارات الري، أرض المحلج ، محطة الركاب، التأمين الصحي، الضرائب العقارية ، السلع الغذائية ، البنك الأهلي، مستشفى على بن أبي طالب"، _يوم الثلاثاء18 يناير عن مناطق" كلية التربية ، شارع أحمد حجازى من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع و المنطقة المجاورة، مبني صيانة الإسكان ، مساكن الري بجوار مجمع المحاكم ، شارع عامر عفيفي ، مدرسة الكهربائية ، منطقة بلبل بجوار الموقف"_يوم الأربعاء "19 يناير" عن مناطق" أول شارع شافعي من صلاح سالم ، بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم ،شارع محمد شاكر حسين،مبني مديرية التربية والتعليم ، مدرسة الفنية ، كنيسة ماري جرجس ،المدرسة الميكانيكية،شارع الرياض من صلاح سالم،شارع الشبان ،حديقة الحيوان ،الشبان المسلمين" _ يوم الخميس"20 يناير" عن مناطق "أول الأزهري ، استراحة المحافظة ، شركة الفيل ، شارع المؤسسة ، بوسطة صلاح سالم ،المدينة الجامعية ،كلية السياحة ، أول عزبة أبو عقل ،الشئون الاجتماعية".

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيارلإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.