فاتورة الكهرباء من التسجيل ل"الاصدار" الكترونية.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أصبح نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة خاصة بعد تطبيق البرامج الاليكترونية الحديثة، حيث تمر الفاتورة بعد مراحل بشركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ويضمن حق الدولة فى الحصول على حقها ، وفيما يلي مراحل اصدار فاتورة الكهرباء :

1- تسجيل القراءه و تصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد .

2-يتم مراجعة القراءة و مطابقتها في شركة التوزيع و في حالة القراءة العليا بيتم بحثها و تشريحها.

3-ارسال القراءات لمركز الاصدار لمراجعتها و التأكد منها مرة اخري .

4-يتم ادخال كل القراءات علي السيستم بعد ما يتم عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوم ) فقط و ليس اكثر لاصدار الفواتير .

5- تضمن هذه المراحل منع اي محاولة تلاعب في استهلاك و حقوق المواطنين .