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"شكرى" يستقبل الوزير البريطانى ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ

السبت، 15 يناير 2022 11:32 ص
"شكرى" يستقبل الوزير البريطانى ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ سامح شكري يستقبل الوزير البريطاني ألوك شارما
كتب أحمد جمعة

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استقبل الوزير سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، اليوم السبت، في مقر الوزارة، الوزير البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ويعقد سامح شكري وزير الخارجية، مباحثات مشتركة مع ألوك شارما، رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ والذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية الجهود الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي واستضافة مصر لقمة المناخ القادمة COP27 المقررة العام الجاري.


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