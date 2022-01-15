اليوم السابع
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شقيق فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري: جاء من المنوفية علشان يشتغل

السبت، 15 يناير 2022 01:24 م
شقيق فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري: جاء من المنوفية علشان يشتغل عصام الحضري
كتب بهجت أبو ضيف

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قال إسلام إبراهيم، شقيق فرد الأمن الخاص، المتهم بالاعتداء على "شدوى"، ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، أن شقيقه "عبد المنعم"، كان يعمل بورشة ألوميتال، إلا أنه اختلف مع مالك الورشة، وترك العمل، ونتيجة لياقته الجسمانية العالية، وقوة بنيانه، قرر العمل في مجال الأمن، فتقدم للعمل بشركة أمن، وتم توظيفه كفرد أمن خاص بكمباوند بمدينة الشيخ زايد منذ ما يقرب من أسبوع.

أضاف لـ"اليوم السابع"، أنه وأفراد أسرته، فور وصول خبر تشاجره مع ابنة عصام الحضري وآخرين خلال عمله، حاولوا التواصل معه هاتفيا، إلا أن هاتفه كان مغلقا، وأكد أن شقيقه ترك المنوفية، وحضر للعمل بالشيخ زايد من أجل لقمة العيش فقط.

وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس فرد أمن متهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، هى واثنين من أصدقائها بالضرب والسب وإحداثه تلفيات بسياراتهم، بمدينة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ونفى فرد الأمن فى التحقيقات اعتدائه على شدوى أو أصدقائها، مؤكدًا أنه كان ينفذ تعليمات الإدارة بعدم ركن السيارات، فى مكان غير مخصص لها، وهو ما خلق حالة من الشد والجذب واتهم شدوى وأصدقائها بالإساءة إليه، وسبه وقذف بسبب قيامه بمهام عمله.

 

وتابع فرد الأمن فى التحقيقات، أن الأمر تطور إلى حد التشابك بالأيدي بينه وبين أصدقاء شدوى، وأنه كان فى حالة دفاع عن النفس، وخاصة بعد تعرضه للإهانة.

 

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لبيان تفاصيل ما حدث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية لاستكمال التحقيقات.


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