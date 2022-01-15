رفع أكوام القمامة والردش من طريق ابو آدم بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبري غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جهود الوحدة المحلية للمركز والمدينة فى رفع القمامة والرتش من طريق أبو ادم والذي يربط بين كارفور والملك فهد بعزبة آدم وذلك تحت إشراف العميد وائل حمزة.

ويأتي هذا فى إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري المميز للمحافظة ووفق خطة الدولة بالتنمية المستدامة لكافة محافظات الجمهورية.

ومن جهته أشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه تم رفع 60 ٪ من القمامة بالطريق وجارى رفع الباقي وتطهير الطريق بأكمله.

وأكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة وتجميل الميادين على مستوى المحافظة بأكملها وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والاوبئة الناتجة عن تراكم القمامة والمخلفات.



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