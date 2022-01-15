ذكرى ميلاد الزعيم.. منزل أسرة "عبدالناصر" بأسيوط شاهد على اجتماعات الضباط الأحرار

يعتبر منزل الزعيم جمال عبد الناصر بمحافظة أسيوط، من الأماكن التاريخية الشاهدة على عدد من الأحداث الهامة فى حياة الزعيم حيث استقبله بصحبة الضباط الأحرار وقت أن كانوا يعملون فى المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا من امام المنزل ويعتبر هذا المنزل هو منزل العائلة الرئيسى الذى كان يأتى إليها الزعيم جمال عبد الناصر هو وعدد من زملائه أثناء خدمته فى أسيوط، وكان يعيش به جده خليل.

وعبد الناصر والد الزعيم جمال تعلم فى قرية بنى مر بأسيوط، وأكمل تعليمه وبدأ يتنقل حسب وظيفته التى عين بها، وهى البريد حيث كان وكيلا للبريد فى أسيوط ثم انتقل بعد ذلك إلى الإسكندرية حيث تزوج من أم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

‏وأكمل هناك جمال تعليمه ثم عادة بعد ذلك وكان هناك على علاقة كبيرة وثيقة بعائلته، وأهله فى قرية بن مر بمحافظة أسيوط ثم بعد ذلك عمل فى المنطقة الجنوبية العسكرية، وكان يأتى بشكل مستمر إلى هذا المنزل، ومن أشهر الزعماء الذين جاءوا إلى هذا المنزل الزعيم الراحل محمد أنور السادات حيث جاء هو وعدد من مجلس قيادة الثورة ‏إلى هذا المنزل وكان الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ودود، وحنون على أسرته وكان على تواصل مستمر معهم ولكن كان أكثر ما يغضبه أن يسمع عن أى مخالفة يرتكبها أحد أفراد العائلة.