خريطة شركات النظافة فى نطاق القاهرة .. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

بدأت الدولة ممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية، تفعيل منظومة المخلفات الصلبة، وتعاقدات الشركات الخاصة بالنظافة للدمج في المنظومة، بالتوازى مع إجراءات دمج العاملين في النظافة ضمن المنظومة، مع تعديل المسميات الوظيفية لهم في البطاقة.

وأكد مصدر داخل وزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خريطة شركات النظافة التي تعمل في نطاق محافظة القاهرة، وأنها هناك شركتان نظافة تعمل في الجمع السكنى والنظافة وتم تسليمهما حوالى 700 سيارة ومعدة لتفعيل عمل المنظومة.

ويرصد هذا التقرير تفاصيل خريطة عمل هاتان الشركتين وحجم المخلفات.

الشركة الأولى

تخدم شركة النظافة الأولى 9 أحياء بالمنطقة الشرقية يبلغ متوسط كمية المخلفات الناجمة يومياً من حوالى4050 طن إجمالي المخلفات المتولدة سنويا من المنطقة الشرقية حوالى 1,5 مليون طن سنوياً. أجمالي عدد العاملين بالمشروع حوالى 10 آلاف عامل 3878 عامل نظافة يعملون في الجمع السكنى و3296 عامل يعملون في الكنس والنظافة وتخدم شركة النظافة 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة الشرقية.

الشركة الثانية