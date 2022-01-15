تنزانيا تعلن نفوق 62 ألف رأس ماشية بسبب الجفاف

كتب وكالات

أعلن سيندو لايزر نائب رئيس مجلس منطقة سيمانجيرو شمال تنزانيا أن ما لا يقل عن 62585 رأسا من الماشية والأغنام والماعز، نفقت نتيجة للجفاف فى المنطقة.

ووصف فى تصريح لوكالة "شينخوا" حالة الجفاف فى المنطقة بأنها "مقلقة".

وأضاف أن "المسؤولين العاملين فى مجال تربية المواشى مستمرون حاليا فى تسجيل أعداد الحيوانات التى نفقت نتيجة الجفاف فى جميع قرى المنطقة".

وتابع: "الجفاف الذى طال أمده يجبر مربى الماشية على اللجوء إلى عدة مناطق حيث توجد إمدادات كبيرة نسبيا من المياه والأعشاب لترعى عليها الحيوانات".

من جهته أكد كريستوفر أولى سينديكا النائب التنزانى عن دائرة سيمانجيرو أن "الجفاف أجبر بعض مربى الماشية على إرسال حيواناتهم إلى المراعى فى البلدان المجاورة".