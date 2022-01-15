تطوير مركز شباب شطانوف والنعناعية وكفر الحما ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الانتهاء من ثلاث مشروعات جدد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شطانوف، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب النعناعية، بالإضافة إلي الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر الحما، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون.

وتابع أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها، مشيرا إلي أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

وأشار سرور إلى أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الثاني عشر لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، وأوضح أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.