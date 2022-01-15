تركيب وصيانة محولات وموزعات كهرباء بـ503 ملايين جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، إنشاء وصيانة موزعات ومحولات الكهرباء بقرى مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 503 ملايين و849 ألف جنيه، ذلك تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي قام قطاع كهرباء جنوب الشرقية خلال عام 2021م بتنفيذ إنشاء موزع البساتين الجديد بمركز بلبيس والذي يضُم 17 خلية خروج و4 خلايا دخول و3 خلايا تعديل مسار وبتكلفة 40 مليون جنيه.

وكذلك إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 19.113 كم وبتكلفة 21 مليون و438 جنيه، إحلال وتجديد هوائي جهد متوسط يضم 315 عمود و30 كم موصلات وبتكلفة 7 مليون جنيه، تدعيم 157محول كهرباء (قدرات مختلفة) بتكلفة 25 مليون و324 ألف جنيه.

إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضُم 1076 عمود و 132 كم موصلات معزوله بتكلفة 8 مليون و 107 ألف جنيه.

وقام قطاع شمال كهرباء الشرقية بتنفيذ المشروعات الآتية: إنشاء لوحة توزيع كوبرى سليم – صان الحجر[ فرد الكابلات وتركيب خلايا الموزع وجارى اطلاق التيار ] بتكلفة 15 مليون جنيه ، إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالى أطوال 56.2 كم وبتكلفة 65 مليون جنيه، إحلال مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالى أطوال 7.659 كم وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه، إحلال هوائى متوسط يضم 664 عمود و 14.7 كم موصلات بتكلفة 12 مليون و 100 ألف جنيه.

إحلال وتدعيم محولات قدرات مختلفة بعدد 201 محول وبتكلفة 10 مليون جنيه، إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضم 2215 عمود و 214 كم موصلات معزولة و 7.7 كم كابلات بتكلفة 15 مليون و 600 ألف جنيه.

كما قام قطاع وسط كهرباء الشرقية بتنفيذ المشروعات الآتية: إنشاء 3 موزعات كهرباء جهد متوسط (إسكان الشباب بالعصلوجي – القنايات الجديد – ارض المحلج) بتكلفة 189 مليون جنيه، إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالى أطوال 103.6 كم وبتكلفة 53 مليون و 500 ألف جنيه، إحلال مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالى أطوال 33.654 كم وبتكلفة 18 مليون جنيه ،إحلال هوائى متوسط يضم 183 عمود و 4.013 كم موصلات بتكلفة 3 مليون و 300 ألف جنيه.

إحلال وتدعيم محولات قدرات مختلفة بعدد 63 محول وبتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضم 1275 عمود و 91.413 كم موصلات معزولة و 8.713 كم كابلات بتكلفة 8 مليون و 280 ألف جنيه.