بطائرة الأحلام.. إقلاع ثاني رحلات مصر للطيران للكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

كتب محمود عبد الغنى

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية اليوم السبت، بتنظيم ثاني رحلاتها الخاصة الي مطار " جاروا " بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040، بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner .

وأكدت مصر للطيران في بيان لها أن الطائرة سعة 301 راكب والمعروفة بإسم "طائرة الأحلام" تقل الجماهير لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانية المقامة مساء اليوم أمام منتخب غينيا بيساو.

وأضاف مصر للطيران أنها تتمني التوفيق للمنتخب في البطولة الإفريقية، حيث يلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.