اليوم السابع
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بدء محاكمة محاميين "الهوارى" المتهمين بمحاولة الاستيلاء على كاميرات حادث الشيخ زايد

السبت، 15 يناير 2022 10:52 ص
بدء محاكمة محاميين "الهوارى" المتهمين بمحاولة الاستيلاء على كاميرات حادث الشيخ زايد المحامين المتهمين في قضية كريم الهوارى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بدأت منذ قليل محكمة جنح الشيخ زايد، نظر جلسات محاكمة محامين "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه الهوارى.
 
ووصل المحاميين إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصولهم تم اصطحابهم بواسطة رجال الشرطة إلى قاعة المحكمة لبدء الجلسة.
 
ويواجه المتهمين في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".
 
كما يواجهون اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

كريم الهوارى

المحامين المتهمين في قضية كريم الهوارى

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

محاكمة محاميي كريم الهوارى

كاميرات المراقبة

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