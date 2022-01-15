السمك المبطرخ بـ 70 جنيها فى سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، اليوم السبت، من أمام إحدى محال بيع الأسماك والبحريات داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد

وينتشر السمك المبطرخ في سوق السمك الحضاري الجديد ببورسعيد، ويصاحبها انتشار انتشار لسمك البوري "الفوارغ" والتي بدأ سعرها من 25 جنيه للكيلو ووصل حتى 40 جنيه، وكذلك البطارخ وتسويتها بشتى أنواعها.

ومن جانبه قال أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى يناير القادم، مشيراً إلي أن هذه الفترة من كل عام هي ذروة وجود البطارخ التي تشتهر بها بورسعيد كمحافظة ساحلية.

وأضاف، أن البطارخ يبدأ سعر الكيلو فيها من 350 جنيه وتصل إلى 600 على حسب الحجم ونوع السمك اذا كان مزارع أو بلدي، فلكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل والتسوية والتقديم للزبائن.

وأشار إلى أنه يتزامن مع انتشار البطارخ وجود سمك البوري الفوارغ والذي يتم إخراج البطروخ منه ويبدأ سعره للسمك الصغير 25 جنيه ويصل على حسب حجمه إلى 40 جنيه للكيلو الواحد.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.